Mamá que se fue a la playa y dejó sola a su bebé, culpa a la niña de morir porque no comió

Kristel Candelario, la mujer que decidió irse de vacaciones a la playa y dejó a su bebé de 16 meses completamente sola sin agua, comida ni nadie a cargo durante 10 días hizo una declaración que ha provocado mucha indignación.

La mujer de 32 años quien esta semana fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por la muerte de la bebé, fue captada en un video, en donde asegura ante la policía que la niña murió porque se negó a comer.

Según imágenes recientemente publicadas, Candelario mintió a los investigadores al decir que la niña estaba con ella, y pareció culpar a su hija de un año de su propia muerte, al asegurar que la bebé «se negaba a comer», cuando en realidad la niña estaba sola y moría de hambre mientras la madre vacacionaba.

«Ella no tenía comida, se negaba. Pero por eso me asusté, porque digo, Dios mío, tenemos que ir al hospital porque ella no come nada», dice en la entrevista.

Candelario dijo que su hija, que normalmente dormía 12 horas por noche, nunca se despertó la mañana del 16 de junio.

La mujer dejó a su pequeña sola en su casa de Cleveland mientras ella viajaba sola y despreocupada a la playa, sin embargo, no está claro por qué no le pidió a nadie cuidar de la menor.

Cuando regresó a casa 10 días después, encontró a Jailyn demacrada que no respiraba en su cuna llena de heces y orina. Una autopsia encontró que la pequeña había muerto de hambre y deshidratación severa.

Mother vacationing in Puerto Rico leaves child alone for 10 days then calmly lies to investigators attempting to blame her 1 year old daughter for her tragic death. Kristel Candelario shows no remorse during the interview.#breaking #kristelcandelario #PuertoRico #NewYork pic.twitter.com/1g5fp4KnNR

— Target Reporter (@Target_Reporter) March 21, 2024