Mexicano Donovan Carrillo, finalista del Mundial de Patinaje

El mexicano Donovan Carrillo tuvo una impresionante actuación en el Programa Corto varonil y es finalista en el Campeonato Mundial de Patinaje Artístico sobre Hielo Montreal 2024, al calificar al Programa Libre.

Bajo el ritmo de Sexy Back de Justin Timberlake, Donovan Carrillo sorprendió con su rutina y aunque cometió un error, logró superar los 80 puntos, 80.19, algo que venía persiguiendo desde hace tiempo en el Programa Corto y que le da nuevas sensaciones para lograr algo más.

“He estado siguiendo los 80 puntos durante tanto tiempo que me sentí increíble cuando apareció este número. E incluso con un error en el combo eso me demuestra que puedo lograr aún más”, mencionó para Golden Skate.

La mejor puntuación que había logrado Donovan Carrillo en el Programa Corto la realizó en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, cuando totalizó 79.69 unidades.

En la primera competencia de 2024, en el ISU Four Continents Championships, el originario de Zapopan logró 67.66 en el Programa Corto.

El sábado 23 de marzo con el Programa Libre.

Donovan Carrillo 🇲🇽 PB 80.19 heated up that rink 🔥 and leads after the first group.

“I am happy to be here at Worlds again after 3 weeks. I wanted to show something different.

I kissed the ice after my performance because I felt so much energy. After all the obstacles I went… pic.twitter.com/ff6f7zxZFI

