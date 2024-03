México necesita justicia, no mano dura ni autoritarismo: Sheinbaum

En materia de seguridad, México no requiere autoritarismo ni mano dura sino justicia social, aseguró la candidata a la presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

Desde Pesquería, Nuevo León, donde a la víspera de su visita fueron encontrados los cuerpos calcinados de al menos 10 personas, la exjefa de gobierno afirmó que la justicia social es la herramienta para contrarrestar la tentación de ejercer mano dura.

“Tenemos que bajar la impunidad todavía más en el país. ¿Cómo se hace eso? Porque, miren, no es mano dura, no nos equivoquemos, no es autoritarismo lo que se requiere, eso ya lo vivió México, el autoritarismo de Calderón declarando la guerra contra el narco, eso no queremos, Queremos justicia, que es distinto”