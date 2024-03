STAFF ED.-

La princesa de Gales, Kate Middleton, esposa del príncipe William, heredero a la Corona británica, anunció en un video que ha sido diagnosticada con cáncer y ha comenzado un tratamiento de «quimioterapia preventiva».

Kate revela que en enero se sometió a una cirugía abdominal en Londres, en la que se creía inicialmente que su enfermedad no era cancerosa.

Aunque la cirugía fue exitosa, pruebas posteriores revelaron la presencia de cáncer, lo que llevó a su equipo médico a recomendar un tratamiento de quimioterapia preventiva.

