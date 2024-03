Agencias

La cantante Shakira dijo el pasado miércoles en una entrevista que “Última” será la última canción que va a estrenar y publicar sobre su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, una relación que se rompió en 2022 después de once años de estar juntos.

Durante una entrevista en Apple Music 1, Shakira, de 47 años, habló sobre su carrera musical y señaló que “Última”, canción de su nuevo disco “Las mujeres ya no lloran”, que verá la luz el este próximo viernes, fue escrita cuando “el álbum estaba literalmente cerrado y no había más tiempo”.

“Me dije, tengo una canción más aquí y tengo que escupirla o no podré hacerlo, ya sabes. Me ahogaré. Necesito sacar esto”, señaló en la entrevista. Para la intérprete resultó incómodo lidiar con la posibilidad de no lanzar la canción, ya que los directivos de Sony, la discográfica, decían que no había más tiempo y que eso podía retrasar la salida del disco.

Al parecer Shakira grabó y mezcló la canción, lo que supuso para ella “un gran alivio”, y, cuando la interpretó ante los directivos de la compañía, provocó “una reacción sorprendente” en ellos, y es que, de acuerdo con la misma artista: “cuando le toqué esta canción al jefe de marketing de Sony, él vino y comenzó a llorar”.

El álbum, que tiene 16 composiciones, incluye una nueva canción con Bizarrap, además de un remix de su popular sesión con el argentino y nuevas colaboraciones con Rauw Alejandro, Cardi B, Grupo Frontera, entre otros. “Las mujeres no lloran” podrá escucharse a partir de este 22 de marzo en todas las plataformas.