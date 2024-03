Fuertes lluvias en Brasil dejan al menos 9 personas sin vida

Las fuertes lluvias que azotan el sureste de Brasil dejaron al menos nueve personas sin vida, la mayoría en la zona serrana del estado de Rio de Janeiro, donde las autoridades desplegaron un fuerte operativo ante una situación crítica.

El gobierno de Rio reportó tres fallecidos en el derrumbe de una vivienda en Petrópolis, ciudad turística ubicada a unos 70 kilómetros de la capital del estado.

Además, se confirmó el hallazgo de otro cuerpo bajo los escombros, luego del rescate con vida de una niña que estuvo atrapada por 16 horas.

«El padre protegió a la niña heroicamente con su cuerpo y ella fue rescatada con vida (…) Estamos con dolor, pero agradecidos por ese milagro», dijo Luis Claudio de Souza, vecino del lugar.

Decenas de militares y bomberos con perros de búsqueda realizaron labores bajo la lluvia sobre una montaña de escombros donde estaba la vivienda. El gobernador Cláudio Castro describió la situación en Petrópolis como “crítica» debido a las «lluvias intensas y el desborde del río Quitandinha».

A estos decesos, se les suma la muerte de un hombre alcanzado por un rayo en Arraial do Cabo así como dos muertes más, en Santa Cruz da Serra y en Teresópolis, informó el gobierno.

Imágenes divulgadas en medios locales mostraron ríos de agua y lodo recorriendo las calles empinadas de Petrópolis, cuyos habitantes sufrieron una tragedia que dejó 241 muertes en febrero de 2022.

Petrópolis sofre com as fortes chuvas

Minha Solidariedade com o povo

