¿Cuál es tu favorito?

Agencias

Seguramente has escuchado los términos: boot cut, mom jeans o baggy pants, aquí te dejamos un breve diccionario para que tengas muy bien identificados cada uno de ellos y, sobre todo, para elegir cuál es el que mejor se acomoda a tu estilo.

SLOUCHY JEANS

Su corte es hasta la cintura y en esta parte suelen ser más holgados; el tobillo se hace mucho más angosto con pliegues o con elástico. Si tienen un toque desgastado son definitivamente un “must have”. Si eres petite, llévalos con un par de tacones para verte más alargada.

PAPPERBAG JEANS

Pueden parecerse un poco a los slouchy, pero los pliegues en la cintura son mucho más notorios y van acompañados de un cinturón para enfatizar dichos pliegues y tu cintura. Complementa con un top estructurado o t-shirt pegada para evitar dar volumen al torso.

MOM JEANS

Su nombre viene por su popularidad entre las amas de casa en la década de los noventa. Así que reaparecieron gracias a todas aquellas que se dieron un clavado en el clóset de su mamá y les dieron una segunda oportunidad. Su corte es hasta la cintura y de cadera ligeramente holgada; es un corte favorable para todas las siluetas.

CROPPED FLARE

Este pantalón es de piernas acampanadas con largo arriba del tobillo. Este corte va bien con tenis o con loafers. Opta por los colores oscuros si quieres que tus piernas se vean más delgadas.

BAGGY PANTS

Pueden parecer tres tallas más grandes de quien los lleva, pero el secreto está en que la cintura sí tiene un buen fit. Las piernas y cadera más amplias se ve equilibrado con la cintura ajustada. Si eres nueva con este modelo, búscalos en telas más ligeras que la mezclilla.

BOOT CUT

Es recto y ajustado en la cadera y ligeramente más ancho de la rodilla al tobillo. Es uno de los modelos clásicos que va bien con todo y con todas. Incluso es uno de los jeans que en tonos oscuros puede tener un mood bastante formal.

BOYFRIEND JEANS

Nacieron cuando una chica, literalmente, se puso los pantalones de su novio. Así que aquí no hay ajuste ni en cintura ni en caderas. Para darle un mood sexy solo necesitas hacerle un doblez por fuera a la pretina (sólo si lo necesitas o prefieres).

SKINNY JEANS

No podríamos cerrar sin este básico que llegó la década pasada. Si bien fue usado por los punks en los setentas, es uno de los modelos que se ha apoderado del clóset de todas y que no pretende partir… si no eres de piernas tan delgadas quizá no sean la mejor opción.