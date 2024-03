César Vázquez

Escuelas primarias Ascensión Gómez, de Güémez, y Josefa Ortiz de Domínguez, de Hidalgo, ganaron sus respectivos partidos finales y representarán a la Región IV en el futbol femenil y varonil de los Juegos Deportivos Estatales Escolares de la Educación Básica, ciclo escolar 2023-2024, que tendrán como sede Ciudad Victoria los días 14, 15 y 16 de mayo del presente año.

La mañana del viernes se llevó a efecto la eliminatoria en la cancha principal de la cabecera municipal de Güémez con la participación de las escuelas primarias, rama femenil, Ascensión Gómez de Güémez, Miguel Hidalgo de Padilla y Praxedis Guerrero del municipio de Hidalgo; en varonil Josefa Ortiz de Domínguez de Hidalgo, Ascensión Gómez de Güémez y Mártires de Chinameca de Padilla.

Desde las 9:00 horas dieron inicio las acciones con triunfo de Josefa Ortiz de Domínguez, representando a la Supervisión Regional No. 15 de Hidalgo, marcador 4-1 frente a Mártires de Chinameca, de la Supervisión Regional No. 16 de Padilla; avanzó a la final por sorteo primaria Ascensión Gómez de la Supervisión Regional de Educación Física No. 32 de Güémez.

César Julián Carrizales y Dylan Sebastián Pérez anotaron un doblete por el cuadro ganador, José Francisco Cedillo anotó el tanto de la honra por el equipo derrotado.

En la final, de la mano del profesor Isaías Quiroz, la primaria Josefa Ortiz de Domínguez venció 2-0 a primaria Ascensión Gómez con otro par de goles de César Julián Carrizales Urbina y así obtiene boleto al estatal de futbol de Juegos Escolares de la Educación Básica.

En la rama femenil, en la primera ronda, primaria Ascensión Gómez de Güémez venció 3-0 a primaria Praxedis Guerrero, del municipio de Hidalgo, con dos goles de Cielo Guadalupe Vargas y un tanto de Andrea Guadalupe Reyna.

Primaria Miguel Hidalgo matutina de Padilla avanzó a la gran final donde perdió 0-2 frente a Güémez con dos autogoles de Lucía Maribel Ibarra y Briseida Meléndez. De esta forma, el cuadro comandado por el profesor Antonio Carlos Vázquez, de Güémez, va a la fase estatal del futbol femenil, donde deberá mostrar sus adelantos técnicos y tácticos.

Estos partidos fueron dirigidos arbitralmente por el profesor de Educación Física Juan René Hernández Obregón, acabando sin incidentes