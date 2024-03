Hugo Sánchez arremetió contra Hirving Lozano

Hirving ‘El Chucky’ Lozano expresó, al finalizar la final de la Liga de Naciones de Concacaf, que el planteamiento que usó México no fue el correcto. Palabras en las que Hugo Sánchez no estuvo de acuerdo, pidió respeto para Jaime Lozano y enfatizó que, si él fuera el técnico nacional, ya no volvería a llamar al jugador del PSV al Tricolor.

Hugo Sánchez ya no llamaría a ‘El Chucky’ a la Selección Mexicana

“Tiene que haber un respeto. El decir eso Hiving, es una falta de respeto. Si yo fuese el técnico no lo volvería a llamar ni una vez más a la Selección porque no es correcto que un jugador diga que hubo un mal planteamiento táctico”, mencionó Hugo Sánchez para ESPN.

El “Pentapichichi” mencionó que Jaime Lozano no ha sido como ‘El Chucky’ Lozano, en mencionar que el jugador falló por “x” motivos.

“El técnico Jaime Lozano nunca ha salido en una rueda de prensa a decir ‘Hiving Lozano se equivocó porque falló en el centro, falló en el pase, falló en lo otro’ y exhibirlo públicamente. Hirving está exhibiendo al técnico”, agregó.

Hugo Sánchez pidió respeto entre jugadores y cuerpo técnico, si no se da, no tiene un lugar en la Selección Mexicana.