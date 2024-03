Deja Morena solo a ‘Makito’

Staff ED

Cd. Victoria, Tam.- Cada candidatura es responsable de sus actos y debe atender y solventar los requerimientos de las autoridades electorales y judiciales, porque son situaciones que atañen a la persona y no al partido, y si hay que sustituirlo, lo haremos, señaló la dirigente estatal de morena, Yuriria Iturbe Vázquez, sobre los señalamientos acerca del alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz.

Al referirse a los expedientes ventilados sobre Peña Ortiz, tanto de carácter electoral como judicial, la dirigente de morena manifestó que, en el partido, cada candidatura debe enfrentar y dar la cara, ante los requerimientos de las autoridades, porque son situaciones exclusivamente personales, que no corresponden a la vida interna del partido.

“Por lo tanto, corresponde a Carlos Peña Ortiz atender y subsanar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la legislación electoral, ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, y también atender los requerimientos de las instancias judiciales”, agregó Iturbe Vázquez.

A morena le corresponde contribuir a la buena marcha del proceso electoral, “porque somos un partido que respeta siempre el principio de legalidad”, subrayó la dirigente estatal, quien dijo que la posición del partido es coadyuvar para que el proceso electoral en curso, camine dentro de cauces de la legislación electoral.

“Corresponde a Peña Ortiz atender y solventar los requerimientos del IETAM, para demostrar que no tiene suspendidos sus derechos políticos y es elegible, es decir, que puede votar y ser votado”, dijo Iturbe Vázquez.

Que también se refirió a los requerimientos judiciales que Peña Ortiz no está atendiendo y que es un asunto exclusivamente personal, no de morena: “La denuncia tiene su nombre”.

También dejó en claro, que en morena no se persigue a nadie, pero tampoco se solapa a quien no cumple con los requisitos legales y no atiende los requerimientos de las instancias judiciales.

“De ninguna manera, en morena no se persigue a nadie, pero tampoco solapamos situaciones fuera de la ley, y en este caso hablamos de requerimientos que Carlos Peña Ortiz debe atender”, sostuvo Yuriria Iturbe Vázquez.

Agregando que, en morena, se postula a personas honorables, respetuosos de la ley, que no tienen señalamientos de corrupción, porque la honestidad es un principio básico de nuestro partido, afirmó la dirigente estatal del partido obradorista.

Finalmente, sobre la posición que asumirá morena, Iturbe Vázquez dijo que acatará la resolución del Instituto Electoral de Tamaulipas y si Carlos Peña Ortiz resulta inelegible, procederá a su sustitución conforme a la normatividad interna del partido y respetando la normatividad electoral.