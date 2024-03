Agencias

El pasado viernes Kate Middleton reveló que tras la cirugía abdominal a la que se sometió en enero pasado se confirmó que padece cáncer y que ya está en tratamiento de quimioterapia preventiva a fin de combatir la enfermedad.

“En enero me sometí a una cirugía abdominal importante en Londres y en ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer”, señaló la Princesa en un video.

“Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”, añadió. La noticia fue un shock tras una serie de especulaciones en torno a la Princesa y su salud, sin embargo, el efecto que está causando entre la población inglesa podría salvar vidas.

Y es que de acuerdo con el sitio Web del Servicio Nacional de Salud (NSH), las visitas a la página sobre cáncer aumentaron casi cinco veces después del anuncio de la futura reina. De igual forma, sitios como Cancer Research UK y Macmillan también informaron sobre un aumento en los clics y lo atribuyeron a que la gente busca informarse sobre la enfermedad e incluso prevenirla.

Es por eso que se ha empezado a decir que el efecto Kate Middleton podría salvar millones de vidas. Las cifras muestran que en las 24 horas posteriores a revelar que la Princesa estaba en tratamiento, hubo dos mil 840 visitas a la página del NHS, un 373 por ciento más que en el mismo período de la semana anterior.

Mientras tanto, Cancer Research UK tenía más de 200 mil visitantes en sus páginas de soporte y Macmillan cerca de cien mil durante el pasado domingo, las cifras más altas de fin de semana desde que la pandemia por covid-19 en marzo de 2020.

De acuerdo con analistas de esos sitios Web, al compartir su noticia, la Princesa de Gales ha creado conciencia en torno al cáncer y sobre la forma en cómo puede prevenirse, lo que probablemente ayudará a millones de personas a buscar apoyo e informarse al respecto.