Lanzan ‘The Spider Within’, corto animado sobre Miles Morales

Desde hace algún tiempo, Miles Morales se ha convertido en un personaje sobresaliente gracias a las películas animadas Spider-Man y en esta ocasión Sony Pictures nos presenta el cortometraje animado ‘The Spider Within: A Spider-Verse Story’, el cual nos cuenta una breve historia algo más escalofriante.

¿De qué trata el corto ‘The Spider Within’?

El corto fue subido a la cuenta oficial de YouTube de Sony Pictures, productora de las películas animadas de Miles Morales y el Spider-Verso, y nos relata las aterradoras visiones que tiene el superhéroe con yo interno.

En el nuevo cortometraje de The Spider Within: A Spider-Verse Story se observa a Miles Morales regresando a casa durante luego de un largo día en la escuela y un duro trabajo como superhéroe de Nueva York.

Al entrar a casa, Miles Morales anuncia su llegada a sus padres, pero sin tener una respuesta, sin embargo en la televisión de la sala se está reproduciendo una espeluznante película de terror.

De inmediato, el sentido arácnido de Miles Morales es activado, pero solo es su papá que le da un susto, quien lo invita a ver la aterradora cinta. No obstante, el joven héroe lo rechaza, pues se siente cansado, por lo que se va a su cuarto.

Un corto aterrador

La cuestión es que el joven Spider-Man se siente inquieto y con miedo, incluso se vuelve a activar su sentido arácnido, por lo que decide irse a dormir, pero los problemas y cuestionamientos por abandonar su vida como estudiante para proteger a los demás lo llevan a enfrentarse a su alter ego.

Es entonces que aparece una silueta parecida a él, pero que se transforma en una aterradora araña que se adueña de sus sueños, hasta el punto de descontrolarlo.

Finalmente, Miles Morales despierta del sueño y opta por charlar con su padre, para confesarle que hay cosas de la escuela y específicamente una chica que invaden sus pensamientos quien todos sabemos, se trata de Gwen Stacy o Spider-Gwen.

Así que no te pierdas este nuevo corto de Miles Morales, The Spider Within: A Spider-Verse Story, el cual puedes ver ahora mismo en YouTube.