Agencias

Wendy Guevara ha emergido como una influencer transgénero destacada, colaborando con grandes marcas y compartiendo su proceso de transición y vida cotidiana con sus seguidores. Recientemente reveló aspectos personales sobre su transición de género, sus reflexiones sobre la maternidad, el matrimonio, y dio un vistazo a sus próximos proyectos.

Desde temprana edad, Wendy se sintió inspirada por figuras trans en los medios, lo que la llevó a iniciar su propio proceso de transición. A los 16 años comenzó a usar hormonas por su cuenta, una decisión que ahora considera errónea debido a las complicaciones de salud que experimentó.

Wendy está contemplando los próximos pasos en su transición, incluida la posibilidad de someterse a una orquiectomía o una vaginoplastía. Aunque aún no ha tomado una decisión definitiva, destaca la importancia del acompañamiento psicológico durante este proceso.

Contrario a cambiar su nombre oficialmente, Wendy mantiene una postura abierta sobre su identidad pasada y presente: “hay chicas trans que se han quitado los testículos para dejar de producir testosterona. Te vuelves más femenina, la masa muscular baja. Pero todo debe ser bajo supervisión médica. No lo quito de mis planes de vida”, señaló.

“Algunas se han hecho la vaginoplastía y son sumamente normales. Me han contado que sí tienen placer sexual. No sé si me mientan. Necesito probarlo para hablar. Tu cuerpo y tu mente lo resienten”, expuso la influencer durante una muy íntima entrevista que ofreció a una conocida revista de espectáculos nacional.

En cuanto a la maternidad, Wendy expresó su deseo de tener hijos en el futuro y consideraría la criopreservación de esperma antes de cualquier procedimiento que pudiera afectar su fertilidad. Sin embargo, su enfoque actual está en el trabajo y asegurar una base financiera sólida para su futura familia.

Respecto al matrimonio, se describe a sí misma como una persona libre que disfruta de su sexualidad abiertamente, sin buscar formalizar una relación a través del matrimonio. Con proyectos como “Ponchendy” y “Resulta y resalta” en el horizonte, Wendy continúa expandiendo su presencia en los medios.