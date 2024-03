Agencias

Si buscas bien, puedes encontrar algunos libros cortos que te enseñan sobre el éxito y la felicidad, que están llenos de lecciones, consejos, experiencias y recomendaciones de todo tipo de expertos que han estudiado el tema o que han pasado por sus propios caminos, y que están dispuestos a compartir sus secretos y claves más importantes.

ROBA COMO UN ARTISTA

AUTOR: AUSTIN KLEON

No, este libro no te enseña a ser un ladrón de arte profesional, más bien habla sobre la importancia de leer, ver películas, ir a museos, escuchar música y de mantenerse abierto a explorar cosas nuevas, todo esto porque nunca sabes qué o dónde puedes encontrar buenas ideas o mucha inspiración.

CLEAR THINKING

AUTOR: SHANE PARRISH

Este libro se convirtió en uno de los mejor vendidos del New York Times; es una especie de guía para que puedas pensar con más claridad, eliminando prejuicios para que puedas ser más objetivo, reconocer oportunidades o incluso identificar fortalezas y debilidades en las que debes trabajar.

THE POWER OF LESS

AUTOR: LEO BAUTISTA

Aquí nos hablan sobre los beneficios de eliminar algunas cosas de tu vida para quedarte únicamente con lo esencial. De esta forma, puedes eliminar distracciones innecesarias, cosas que te causan estrés o que entorpecen tus procesos, para que puedas ser más organizado, más productivo y tener más enfoque.

Otros libros que pueden ayudar:

1.- The 7 Habits of Highly Effective People de Stephen Covey

2.- Moonwalking with Einstein de Joshua Foer

3.- The Midnight Library de Matt Haig

4.- The Things You Can See Only when You Slow Down de Haemin Sunim