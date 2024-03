Pelusa Caligari estará en la Kings League con equipo de Werevertumorro

El Peluche Caligari contará con un inesperado refuerzo: el Fedelobo, interpretando al querido personaje de Pelusa Caligari, en el cual precisamente se inspira el nombre del equipo, y que muchos recuerdan con cariño.

Recientemente, mediante redes sociales, el equipo de Peluche Caligari dio a conocer que contarán con él próximamente, especialmente después de que perdieran dos partidos al hilo, y de cara a enfrentar a Club de Cuervos.

«ANTES QUE NADA ME GUSTARÍA DECIRLES UNA FRASE… No, no es un sueño, ¡¡el #PelusaCaligari está de vuelta en su casa, en su legado!! Nuestra arma secreta en el #ClásicoDeLasSeries».

En la imagen publicada, se pueden ver algunas referencias a la serie que publicaron en el canal de Werevertumorro, como los logros ficticios que tuvo cuando era jugador. Asimismo, aclaran que la posición a la que llega escomo director técnico, por lo que podría apoyar al entrenador y exjugador Ángel Reyna.