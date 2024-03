Anuncia la cantante Lizzo su retiro de la música por críticas a su apariencia

Agencias.- La cantante Lizzo, quien el año pasado estuvo en ojo público debido a las acusaciones de acoso de tres de sus bailarines, anunció que “renuncia” a la música y dejará la industria.

Anuncia su retiro de la música

La intérprete de 35 años, sorprendió a sus fans al revelar que se retiraba de la fama ya que está cansada de ser arrastrada por todos y de ser criticada por su apariencia.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete sorprendió a sus seguidores al señalar que está empezando “a sentir que el mundo” la rechaza.

Señaló estar cansada de soportar que todos en la vida y en Internet la arrastren y que todo lo que quiere es hacer música y hacer feliz a la gente y ayudar a que el mundo ser un poco mejor de como lo encontró

“Estoy constantemente enfrentándome a mentiras que se dicen sobre mí, por mi influencia y puntos de vista, siendo el blanco de bromas por mi apariencia. Mi reputación es criticada por personas que no me conocen y que no me respetan. Renuncio”, escribió.

La cantante se ha convertido en uno de los símbolos de la lucha por la aceptación de artistas más allá de su apariencia física pues ha conseguido numerosos reconocimientos en la industria musical por su talento.

No obstante, Lizzo se ha tenido que enfrentar a críticas y denuncias por presunto acoso sexual tras la demanda de tres de sus bailarinas.

Fans le piden que no renuncie

El anuncio ha dejado sumamente sorprendidos a sus fan, quienes le han pedido que no renuncie a su carrera musical y siga haciendo música y no haga caso de las críticas.