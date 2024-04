CIUDAD DE MÉXICO, marzo 31 (Agencias)

Atlas sigue sufriendo en el Clausura 2024, esta vez el conjunto de los Rojinegros no pudo conservar su ventaja en el Estadio Jalisco y terminó por perder contra los Gallos Blancos del Querétaro, que se sobrepusieron a decisiones arbitrales polémicas y con un gol agónico consiguieron el triunfo por 3-2 de visita.

Gallos estuvo abajo en el marcador desde el minuto tres y aun así supieron levantar y trabajar su partido ante un Atlas que no tiene solidez, que no tuvo manejo de partido y encima falló un penalti que había sido decretado por César Ramos de forma polémica.

Parecía que todo estaba puesto para el triunfo de Atlas, pero permitieron goles y ahora los Rojinegros están en la parte baja de la clasificación.

Tres minutos con 33 segundos y Jhon Murillo parecía jugador de NFL porque controló el balón y se metió al área entre varios jugadores, ya ante la salida del portero Allison definió el 1-0.

Gallos supo aprovechar todas las facilidades defensivas de los Zorros, en especial de Anderson Santamaría que fue el villano de la historia en este Fecha 13. Primero porque se resbaló al intentar cortar un pase largo. Esto permitió que Kevin Escamilla desbordara por la banda izquierda. El mediocampista esperó la llegada de Samuel Sosa que definió con todo y la marca defensiva para poner el 1-1.

Poco les duró el gusto a los Gallos porque Atlas hizo su mejor jugada y con Murillo a tope consiguieron el segundo gol gracias a que el colombiano mandó un centro a segundo poste para Luis Reyes, que de palomita remató para el 2-1.

A los 66 minutos comenzaron las polémicas arbitrales, porque César Ramos decretó penalti a favor de Gallos de Querétaro. El juez central, además, le mostró la segunda tarjeta amarilla a Santamaría, que se fue expulsado y dejó a su equipo en desventaja. Pablo Barrera cobró y engañó al arquero Camilo Vargas para poner el 2-2 en el marcador en un resultado inesperado para esta Fecha 13.

A los 88 minutos, César Ramos decretó como penal la caída de Mateo García en el área luego de dejar atrás al defensa Francisco Venegas. La repetición mostraba que no había contacto, pero el juez central no lo revisó. Jordy Caicedo cobró a la izquierda, pero el arquero Allison atajó, luego en el contrarremate nuevamente Allison salvó su meta y Murillo no pudo rematar a gol.

Aquí se presentó una nueva polémica pues la repetición mostraba que Allison no tenía, al menos, un pie en la línea de gol al momento de atajar y aun así no se repitió en el penalti que hubiera dado el triunfo a los Rojinegros.

Lo que sí sucedió fue un contragolpe fulminante de los Gallos que llevaron el balón hasta la banda derecha donde Pablo Barrera mandó el centro que rematado por Ettson Ayón para poner el 3-2 al minuto 94.

Increíblemente Atlas dejó escapar el resultado y Gallos salió victorioso y apunta a los Play-In.