Agencias

Cuando era niña, Tatiana soñaba con ser una sirena, pues su mamá solía leerle el cuento “La sirenita” de Hans Christian Andersen. Tratando de dar forma a ese sueño, sus padres la ayudaron a descubrir que lo que realmente deseaba era sentarse en una piedra a cantar.

Es por eso que desde pequeña comenzó a dar forma a ese camino que la llevaría a conquistar los corazones de miles de niños. Vestida con su tradicional leotardo, y portando una corona y una estrella en su mejilla, la artista habló sobre una trayectoria, que abarca cuatro décadas de éxitos.

Tatiana Palacios nació en Filadelfia el 12 de diciembre de 1968, luego de un parto pélvico incompleto invertido (únicamente salió una de sus piernas, y el cordón umbilical estaba enredado en su cuello), que puso en riesgo su vida y la de su madre, resultando en uno de los pocos casos donde ambas pacientes se salvan.

La artista se recuerda a sí misma como una niña inquieta y alegre, gran parte de su infancia la pasó en Estados Unidos, por lo que creció viendo programas como “Sesame Street”, “Mister Rogers’ Neighborhood” y “Big Blue Marble”.

Además de su acercamiento a la televisión, en su casa solía escucharse la música de ABBA, Donna Summer, Diana Ross, Barry Manilow, los Rolling Stones y los Beatles. “A mis papás siempre les ha gustado también la música, mi mamá toca muchos instrumentos”, expuso.

“Entonces desde niña siempre estuve rodeada de música. Era muy traviesa e inquieta, así que mi mamá me metió a clases de todo lo que podía, desde los cuatro años estaba en clases de música y de baile”, señaló. Con esa formación dio sus primeros pasos en el mundo artístico.

Fue así como a los siete años apareció en programas locales de Monterrey (ciudad de donde es originaria su familia), como “Los Vips”, “El duende Bubulín” y “El club infantil”. A los 15 años, y tras participar en una obra titulada “Kumán”, enfocada en el rock y el heavy metal, en 1984 viajó a España para grabar su primer disco.

Desde ese momento tenía claro que deseaba mantener una imagen acorde a su edad. “Siempre les dije que quería cantar lo que me naciera, o sea, algo que no me representara, no lo quería cantar. Me hicieron caso y pues de ahí salieron canciones como ‘Chicas de hoy’, que se volvió emblemática”, dijo.

Como cantante de pop lanzó un total de diez discos, entre los que destacan “Baila conmigo”, “Leyes del corazón”, “Tatiana”, “Chicas de hoy” y “Reencuentro conmigo”. Tras el nacimiento de su hija Cassandra, en 1994, la cantante tuvo la inquietud de sacar un disco con canciones infantiles.

Y es que al buscar contenidos para ponerle a su pequeña, no encontraba a ningún artista que hubiera grabado temas infantiles en español. Fue así como se dio a la tarea de recopilar algunas rondas, y adaptarlas a esa generación incorporando ritmos de pop y rock. “Era para dejarle a ella como un legado musical de las canciones con las que yo había crecido”, añadió.

Una parte fundamental del personaje que ha construido desde hace tres décadas es su vestuario, el cual según explica, creó inspirada en las superheroínas. “Cada disco tenía una imagen diferente y yo diseñaba mi vestuario. Fusioné a la ‘Mujer Maravilla’, que es mi personaje favorito de la infancia, con las hadas madrinas de las películas de Disney”, comentó.

Además de la música, Tatiana ha realizado algunos trabajos como actriz, principalmente en telenovelas como “Valentina” (1993), “Amy, la niña de la mochila azul”, y “Mar de amor”, entre otros títulos. En 1997 incursionó por primera vez en el doblaje, cuando Disney la llamó para participar en la película animada “Hércules” donde prestó su voz a “Megara”.