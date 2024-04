Resolverá Trieltam otra demanda contra Makito; Diputado lo acusa de discriminarlo

Por Rogelio Rodríguez Mendoza

Cd. Victoria, Tam.- Este martes, el Pleno del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam), sesionará de manera virtual para resolver, entre otros asuntos, un recursos de defensa de derechos políticos electorales, presentado por el diputado local, Marco Antonio Gallegos Galván, contra los órganos partidistas de Morena, a quienes exige retirar la candidatura al actual alcalde de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, por incurrir en actos discriminatorios hacia su persona.

La sesión del máximo tribunal de justicia electoral en el estado está programada para iniciar a las 18 horas.

Las instancias partidistas demandadas son: la comisión nacional de honestidad y justicia y la comisión nacional de elecciones de Morena.

En su demanda, el legislador local, quien pertenece al grupo de discapacitados por estar impedido para caminar, denunció que, el pasado 22 de noviembre, durante el transcurso del programa “Buenos Días Reynosa”, el cual es organizado por el gobierno municipal de Reynosa, Peña Ortiz realizó diversas manifestaciones discriminatorias hacia su persona.

Entre otras expresiones, el edil presumió haber operado para que Gallegos Galván tuviera una curul por su calidad de discapacitado y para que legislara a favor de ese grupo, lo cual, dijo, no hizo.

“Desconozco que ha hecho, si acaso una o dos propuestas. Pensé que podía hacer más, en su momento… y bueno, pues, sí es lamentable que uno apoye a alguien y luego lo traicionen, pero, pues, así es la vida. Desgraciadamente pasa mucho y en política hay gente que no es agradecida, pero, pues, bueno ya sabrá él. Yo siempre le deseo lo mejor, que Dios lo bendiga, que le vaya bien. Eh, yo lo que sí les pido es que, si en verdad quieren aspirar a esto, que no se apunten a otro puesto y que no vayan a participar ahora como diputados, porque quieren subirse a alcaldes, para luego rebotar en algo más” dijo el alcalde en el programa.

El legislador aportó al Tribunal Electoral diversas evidencias, entre publicaciones periodísticas y audios, además de fotografías, para probar su acusación contra el alcalde.

En su demanda, precisó que la convocatoria de Morena señala como una causal para la perdida de una candidatura el incurrir en actos de discriminación hacia otro contendiente, lo cual hizo Peña Ortiz y por lo tanto exige se le sancione de esa manera.

Precisó que Peña Ortiz incurrió en “Violación a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral por parte del denunciado, toda vez que, durante horario laboral y en ejercicio de sus funciones, realizó acusaciones en contra del suscrito, en un foro gubernamental”.

Cabe señalar que, este juicio que enfrenta el alcalde fronterizo se suma a una eventual perdida de su candidatura por la suspensión de sus derechos políticos electorales ordenados por un Juez del Poder Judicial del Estado, y por una resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En este último asunto, será la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal el que tenga la última palabra.