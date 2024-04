Denuncian hotel para perros por entregar mascotas muertas

hoy por la mañana del viernes 29 de marzo nos llamó el encargado ALFREDO A. para decirnos que ambos perros habían «FALLECIDO» por la noche. el nos da la explicación de que durmió a AMBOS PERROS en una transportadora grande (ojo, nos justifica que los guardo porque tango estaba ladrando), nos entrega a los perros y ambos tiene signos de lesiones y tortura, nala tiene marcas del collar y tango tiene heridas ensangrentadas en el cuello y de la boca sale sangre. Señala que el no les hizo nada, que se asfixiaron por el calor y que «fue sin querer» (se recalca que tienen signos de abuso), pedimos las cámaras para corroborar y casualmente ese día NO TIENE WIFI! se niega a darnos acceso, porque sabe que fue su culpa (dice que amanecieron muertos LOS DOS). cabe resaltar que desde el día de ayer se rehusaba a mandarnos fotos de los perros y ni siquiera contestaba los mensajes. hago completamente responsable al encargado ALFREDO A. por la muerte de mis perros, por su irresponsabilidad y por la negligencia y porbable abuso que causó que mis perros, lo que más quiero y amo en este mundo regresarán sin vida. ayúdenme a compartir y a etiquetar a todos los que me podrían ayudar por favor. Cabe mencionar que ambos presentan SIGNOS DE AGRESION #noalmaltratoanimal #justiciaparanalaytango #cdmx #parati #viral #ayuda

