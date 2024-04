Reducen sentencia de policía implicado en muerte de Octavio Ocaña

Fue en octubre del 2021 cuando lamentablemente perdió la vida Octavio Ocaña. Durante las investigaciones hechas por su familia se reveló que el actor había muerto por culpa de dos policías que le dispararon.

En diciembre del 2023 las autoridades dictaron a uno de los policías implicados en la muerte de Octavio Ocaña 20 años y nueve meses de prisión, sin embargo, la hermana del actor, Bertha Ocaña, reveló que se le redujo la sentencia.

En entrevista con “Ventaneando”, Bertha Ocaña explicó que se le redujo la sentencia al policía, por lo que su familia buscará la manera de que las autoridades le den de nuevo la sentencia inicial.

“Hubo una baja de pena. En su momento estarán compartiendo los abogados de cuantos años estamos hablando y qué es lo que vamos a hacer nosotros legalmente hablando. Por supuesto que vamos a proceder”.

Por otra parte, la también actriz dijo que su familia interpuso un amparo contra de la Comisión Estatal de Atención a las Víctimas del Estado de México (CEAVEM) debido a que hasta el momento no han obtenido una respuesta por la reparación de daños.

“Lo único que pensé cuando me dijeron fue que si esto pasa en un caso mediático no me imagino uno que nunca lo fue. No nos vamos a enganchar con este tema, pues él ya está pagando y el otro sigue prófugo”, señaló la hermana de Octavio Ocaña