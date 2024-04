“Con los hijos no”, dice Sheinbaum tras video del hijo de Xóchitl Gálvez

La candidata presidencial Claudia Sheinbaum pidió que no se metan con los hijos de los aspirantes a la presidencia tras la polémica desatada por el video del hijo de su rival, Xóchitl Gálvez, en el que aparece ebrio.

Sheinbaum pide no meterse con los hijos

“Mi postura es que con los hijos no, quienes estamos en la contienda somos las candidatas y el candidato (Jorge Álvarez Máynez) y la contienda es un asunto de propuestas, es un asunto de proyecto y de quienes participamos, pero no de los familiares”, comentó en una conferencia de prensa.

La candidata de Morena reaccionó a la controversia generada por un video en el que se ve a Juan Pablo Sánchez, hijo de Gálvez, en aparente estado de ebriedad mientras insulta y agrede a un empleado de un bar en la zona de Polanco, en la capital del país.

Tras los hechos, Sánchez renunció a su puesto como líder de las Redes de Jóvenes de la campaña de su madre, además de disculparse por los hechos, sin embargo, también los enmarcó dentro de la “guerra sucia” en su contra.

No involucrará a los hijos

Aunque legisladores de Morena exhibieron el video en el Senado, Sheinbaum pidió dejar fuera de la contienda a los hijos.

“Yo no estoy de acuerdo con quien haya utilizado, quien haya puesto este video y se utilice como parte de la contienda, con los hijos no”, remarcó Sheinbaum.

Se solidarizan con hijo de Galvez

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, también se solidarizó con Gálvez y su hijo.

“Un favor a los políticos en campaña y a sus equipos: jueguen limpio. Quizá es mucho pedir. Pero, como mexicana, rechazo que los familiares sigan siendo ‘daños colaterales’”, escribió en su cuenta de Facebook.

Por su parte, el presidente López Obrador también pidió dejar a los hijos fuera de los ataques, aunque sin hablar específicamente del caso Galvez.

“Que no se metan con familiares, que no se metan con menores. Que si tienen un problema conmigo, que sea conmigo, no con mis hijos”, declaró el mandatario en su conferencia matutina.