¿Listos para el fin? ¿Calor o lluvia?

Diego López Bernal

Ciudad Victoria, Tam.- Luego de una pequeña tregua esta semana, para los siguientes tres días los pronósticos ampliados del clima indican que en Ciudad Victoria el calor estará a la orden del día.

Ideales para las actividades recreativas son los 33°C que indica The Wedather Channel para el inicio del fin de semana, este viernes, en tanto que la temperatura mínima pronosticada es de 18°C.

Y no sufra ni se acongoje porque las lluvias no arruinarán convivio alguno en caso de cumplirse el pronóstico, ya que se muestra cero por ciento de posibilidades, con un día soleado.

Para el sábado el calor amaga con ser más intenso; el servicio internacional especializado en el clima indica máximas y mínimas de 37/20°C, aunque parcialmente nublado.

De esta manera las condiciones esperadas para la Capital de Tamaulipas continúan inmejorables para actividades como las clásicas carnitas asadas o los juegos recreativos de agua, incluidas visitas a balnearios para que las “bendis” disfruten los últimos días de vacaciones.

Incluso el próximo domingo se esperan condiciones ideales para que la diversión continúe; el cielo seguiría parcialmente nublado, con el termómetro a tope en 36°C por la tarde y bajando a 21°C por la noche, y de la lluvia siga despreocupado, el porcentaje de posibilidad es de apenas 2.0.

Así que ya lo sabe; este fin de semana la mesa de los pronósticos climáticos está puesta para planear encuentros de sana diversión en el exterior, ya sean patios, palapas, albercas, ríos o… para los más aventurados o afortunados, en las playas, de lo cual daremos cuenta mañana en este mismo espacio.