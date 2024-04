Elefante aplasta y mata a un hombre en medio de un show en la India

Durante un festival en la ciudad de Puthuppally, India, un hombre murió luego de ser aplastado por un elefante macho mientras ayudaba al domador del animal durante una presentación con público.

El suceso, registrado por una cámara de vigilancia, ocurrió el 3 de abril alrededor de las 21:00 horas, cuando la ciudad celebraba un festival en uno de sus templos. Según informes de medios locales, el hombre de 25 años perdió la vida mientras intentaba colaborar en una exhibición con el elefante.

El video del incidente muestra cómo el hombre intentaba asistir al domador para montar al elefante, pero perdió el equilibrio y cayó frente al animal. En un trágico giro de los acontecimientos, el elefante se acercó y lo aplastó con una de sus patas, causándole heridas graves.

In a tragic incident, a 26-year-old mahout named Aravind, hailing from #Puthuppally, lost his life after being crushed by an elephant in #Kerala's #Vaikom.

The incident occurred on Wednesday night around 9 pm during a temple ceremony at TV Puram Sreerama Swami temple.

A video… pic.twitter.com/jmpfy3I2DP

