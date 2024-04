Agencias

La película “Arthur: una amistad sin límites” llegó a los cines de nuestro país el día de ayer y desde que se anunció ha conmovido a muchas personas, esto debido a que está basada en hechos reales y tiene como protagonista a un perrito.

Esta historia de amistad y lealtad entre un hombre y un perro demuestra que el dicho “el perro es el mejor amigo del hombre” no es para nada una mentira. Te contamos cuál es la historia real detrás de “Arthur: una amistad sin límites” antes de que te animes a ir a verla.

Protagonizada por Mark Wahlberg, “Arthur: una amistad sin límites” nos cuenta la historia real de Mikael Lindnord un atleta de deportes extremos que encuentra a Arthur, un perro callejero, en medio de una exigente carrera.

La película está inspirada en el libro “Arthur, The Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home”, escrito por Mikael Lindnord. La historia real comienza en 2014, cuando Lindnord, capitán de un equipo sueco de deportes de aventura, participaba en el Campeonato Mundial de Aventura en Ecuador.

Durante una de las etapas de la competencia, Mikael comparte algo de su comida con un perro callejero, sin saber que este gesto de bondad crearía un vínculo que cambiaría sus vidas para siempre. El perro, que más tarde sería nombrado Arthur por Mikael y en honor al rey Arturo, siguió al equipo a lo largo de arduas etapas de la carrera.

De eso modo, el can enfrentó terrenos difíciles y condiciones adversas, demostrando una lealtad. Conmovido por la determinación y el cariño de Arthur, Mikael tomó la decisión de llevarlo consigo a Suecia, con el apoyo de las redes sociales y medios de comunicación.

Finalmente, Arthur fue adoptado oficialmente por Mikael, convirtiéndose en parte de su familia y comenzando una nueva vida llena de amor y aventuras en Suecia. Lamentablemente, Arthur murió en el 2020 como consecuencia de un cáncer, pero con su película, Mikael desea hacerle un homenaje.