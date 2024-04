¡Maestra finge enfermedad para ir a un concierto! Podrían despedirla

STAFF ED.-

Eileen Washburn, profesora de inglés en una escuela secundaria de Estados Unidos, fingió estar enferma para poder asistir a un concierto en Nashville.

Actualmente, se encuentra sin goce de sueldo mientras las autoridades escolares investigan si violó el contrato del sindicato de profesores al falsificar una licencia por enfermedad.

An Ohio high school teacher could be fired for calling out sick for two days, only to be caught enjoying herself at a concert in Nashville and not stuck at home under the weather.

Eileen Washburn, an English teacher at Lakota West High School in Beckett Ridge, pic.twitter.com/3ElmjRrwdh

— BM Media (@ByteMagnet) April 5, 2024