Renuncia la fórmula de la coalición «Sigamos Haciendo Historia» para la Diputación Federal al Distrito 08

Juan Hernández / El Sol de Tampico

Cd. Victoria, Tam.- Por problemas familiares, la candidata a la Diputación Federal al distrito 08 de la coalición «Sigamos Haciendo Historia», Grisell Guadalupe Lara Flores, declinó a seguir en este proceso electoral.

El coordinador del Partido del Trabajo (PT) Alejandro Morales Martínez, confirmó la información y señaló que esperarán los tiempos para designar a las nuevas candidatas.

«El día de ayer las candidatas tanto la titular, como suplente, presentaron su renuncia ante el consejo del Estado Distrital, bajo el argumento de que la titular tenía problemas familiares en cuestión de salud y no le permitía hacer ningún tipo de campaña, eso fue lo que nos manifestó y de acuerdo a lo que ellos nos dicen, tuvimos que presentar la renuncia ante el consejo», aseveró.

Aún no se saben quienes serán las nuevas candidatas

Detalló que junto a la suplente Dulce Olivia Sánchez Ramírez, decidieron hacerse a un lado, situación que pone en apuros a esta organización política debido a los tiempos. Además mencionó que por el momento se desconoce quién estaría ocupando la candidatura, ya que eso se designa a nivel nacional y estatal.

“Con la renuncia se apremia más la situación, ya que se debe de definir quiénes son las candidatas que van a nombrar en sustitución de ellas, dado que las boletas se tienen que imprimir y no queremos que eso sucediera, que llevara los nombres de ellas y que ellas no fueran las candidatas que caminaran en busca del voto”, indicó.

Morales Martínez, dijo que no se tiene una fecha específica, sin embargo debe ser a la mayor brevedad posible, por la situación de la impresión de las boletas electorales.

Esta situación afecta al partido porque no se ha hecho la campaña

Mencionó que tanto el retiro de la candidatura de Adrián Oseguera Kernion y ahora la renuncia de Grisell Guadalupe Lara, les afecta mucho ya que no se ha hecho la campaña como debería ser qué es visitar las colonias de los municipios de Tampico y Ciudad Madero.

“Nos ha estado afectando desde el primer momento que bajaron al candidato por la cuestión de género y de competitividad, ya hay una desventaja porque él ya venía aprobado por el Consejo General, pero al final de cuentas se ajustaron los lineamientos que marcaba el INE y debido a eso fue la situación que se presentó en el octavo distrito”, concluyó.

El 20 de marzo, el Instituto Nacional Electoral retiró la candidatura a diputado federal del Distrito 8 a Adrián Oseguera Kernion, a petición del Partido del Trabajo (PT).

La presidenta del referido distrito electoral, María de la Luz Espinoza Hernández indicó que fue una resolución que tomó el Consejo General del INE derivado de los partidos políticos que presentaron el cambio, la propia coalición, específicamente el PT.

