Regala abrigo a indigente y a cambio es asaltado por él

En Nueva York, una persona intentaba ayudar a un hombre en situación de calle regalándole un abrigo para protegerlo del frio, a lo que el indigente respondió golpeando y posteriormente asaltando a la persona que le acababa de colocar la prenda de vestir.

El incidente fue grabado por una cámara de seguridad, registrando el momento en que la persona se dio cuenta del indigente que dormía en la calle, por lo que no dudó en quitarse su abrigo para colocarlo encima del hombre, quien al darse cuenta de esto, reacciono tomando el brazo de la persona que intentaba ayudarlo.

2022 NYC homeless man attacks good Samaritan offering a coat in frigid weather.

The suspect was arrested and charged in other assault cases that month. pic.twitter.com/VZ8BJmzZFz

