Descubren un ‘arcoíris’ en planeta a años luz de la Tierra

El espacio exterior jamás dejará de sorprendernos, pues aún guarda muchos misterios por ser descubiertos. Ejemplo de ello el descubrimiento de algo parecido a un ‘arcoíris’, en un lejano exoplaneta a más de 600 años luz, fenómeno que podría ser similar a lo que sucede en la Tierra y sería el primero hallado fuera del sistema solar.

De acuerdo con lo revelado por el telescopio espacial CHEOPS, en la Universidad de Ginebra y gracias a los estudios del investigador Olivier Demangeon, así como de su equipo, este supuesto arcoíris fue descubierto en el exoplaneta, es decir, un planeta que orbita alrededor de otra estrella, llamado WASP-76b.

🆕 Have astronomers detected the first ever extrasolar ‘glory’?

🌈 Potential signs of the rainbow-like ‘glory effect’ have been detected on a hellish planet outside our Solar System.

🤝 The team used data from @ESA_CHEOPS & other missions 👉 https://t.co/hSQ8XKoEeW pic.twitter.com/wXXQRcUrJN

— ESA Science (@esascience) April 5, 2024