«No estoy preparada ni para voltearlo a ver»: Edith tras audiencia de «Fofo» Márquez

La mañana de este martes 9 de abril, inició una nueva audiencia contra el influencer Rodolfo «N», mejor conocido como «Fofo» Márquez.

Edith «N», la mujer agredida por el joven, declaró que luego del procedimiento se sintió «triste e impotente», debido a la revictimización que vivió cuando mostraron el video de los hechos.

Se sintió agredida

En un encuentro con la prensa, la mujer expresó que el exponer de forma tan grafica la grabación no fue “muy ético”. En este sentido, pese a que aseguró que «le tenía que pasar», fue como una nueva agresión al recordar lo sucedido.

«Sí me sentí otra vez agredida. Las lágrimas se vinieron, los recuerdos se vienen y más que lo pasó segundo a segundo (…) fue para mí algo difícil, yo sé que es parte de su defensa lo puedo entender», expresó la mujer.

Teme algún tipo de represalia

En su encuentro con los medios, Edith compartió que mentalmente no se siente preparada «ni siquiera para voltear a ver» o enfrentarse con «Fofo» Márquez. Al término de la audiencia, la mujer declaro que teme algún tipo de represalia por parte del acusado, quien le cambió su vida a ella y a sus seres queridos.

«Sí me siento aterrada, no he podido salir a hacer mis cosas normales (…) éramos una familia normal, tranquila, como les comento, con hijos profesionales, y de repente nos la cambiaron completamente toda», señaló Edith.

La agresión de «Fofo» Márquez

Rodolfo «N», mejor conocido como «Fofo» Márquez se encuentra en el penal de Barrientos, pues esta siendo investigado por las autoridades del Estado de México por su presunta responsabilidad en el delito de tentativa de feminicidio contra Edith.

El influencer ha sido señalado por agredir físicamente y verbalmente a la mujer que ha explicado que la agresión en su contra se originó por un pequeño roce entre sus vehículos mientras se encontraban en el estacionamiento de una plaza comercial localizada en Naucalpan.