Agencias

La esbelta figura de Angélica Vale continúa sorprendiendo a sus seguidores y ante los rumores de que la actriz recurrió a los “productos mágicos” para perder peso, negó ante la prensa que haya sido así.

“Yo sé que muchas mujeres en su casa les gustaría que les dijera ‘fue tal pastilla, y en dos semanas vas a estar así’, pero no existe.

Me tardé como un año tres meses, y es balancear, porque no dejé de comer nada, hacer ejercicio, y sí me ayudó una endocrinóloga”, explicó quien conducirá el nuevo programa “Juego de Voces” de Televisa, en donde varios artistas famosos participarán junto a sus hijos e hijas.