Pedro Sola pone fin a su rivalidad con “El Escorpión Dorado”

No es un secreto que Pedro Sola mantenía una enemistad con El Escorpión Dorado, hablando mal de él o declarando que no lo soportaba cada vez que se presentaba la ocasión, no obstante, dicha rivalidad parece ser cosa del pasado tras una sorpresiva reconciliación.

Pedro Sola y El Escorpión Dorado se reconcilian

Hace un mes, El Escorpión Dorado acudió a «Ventaneando» para promocionar su nuevo programa, llamando la atención la ausencia de Pedro Sola, quien no quería estar cerca de Alex Montiel (el verdadero nombre del Escorpión).

Sin embargo, El Escorpión Dorado y Pedro Sola decidieron finalmente dejar sus diferencias atrás, lo cual fue evidenciado con una fotografía compartida en redes sociales, en la que aparecen juntos, para sorpresa de muchos.



Esto ocurrió en la visita de Pedrito al nuevo programa del creador de contenido, quien se mostró sorprendido por la visita, mientras que el conductor decía:

“Fíjate que me preguntaron: ‘¿Quieres ir?’ y yo dije: ‘Sí, sí quiero ir’ porque ya quiero limar asperezas con este señor”, mencionó.

Ponen fin a su rivalidad

Pedrito Sola le extendió la mano y en ese momento, El Escorpión Dorado aseguro que era un momento «épico» dejando atrás sus diferencias y sellando el momento con un fraternal abrazo, mientas todos a su alrededor les aplaudieron.

Sin embargo también hubo reclamos, pues después del esperado momento, Pedro Sola aprovechó para decirle al personaje de Alex Montiel que él fue quien se portó mal, algo que le sorprendió y negó, mientras el conductor decía:

“Yo no me porté mal contigo, yo nada más no quise ir a la entrevista de la camioneta”.

¿Por qué no le caía bien?

Según la versión del conductor de «Ventaneando», todo surgió a raíz de que El Escorpión Dorado lo invitó a su programa en YouTube «Al Volante» donde entrevista a famosos a bordo de su camioneta, a lo que Pedro Sola se negó, pues no le gustaba la forma de ser del personaje.

Pero fue específicamente en la visita de hace un año al programa, donde Pedro Sola sintió que el influencer se burló de él, incluso enojándose con su compañera Linet Puente, porque se estaba riendo de sus chistes.

Sin embargo, Pedro Sola comenzó a reflexionar sobre por qué está enojado con el influencer y recapacitó, dejando atrás los pensamientos que tenía sobre el creador de contenido.

Cabe aclarar que Alex Montiel ha dado su versión de los hechos y asegura no tener nada en contra del conductor de «Ventaneando», y aunque ha dejado claro que no le parecen sus actitudes, se mantuvo al margen de la situación.