Sheinbaum respalda demanda de México contra Ecuador

La candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, respaldó la demanda de México contra Ecuador en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el asalto a la Embajada mexicana en Quito, calificando al hecho como “deleznable”.

Sheinbaum apoya demanda

“Lo que ocurrió en la embajada de México en Ecuador, es completamente condenable, viola todos los protocolos internacionales y es una violación a la soberanía de México, no tiene otro nombre”, dijo Sheinbaum en una conferencia prensa en Mexicalí, Baja California.

“Vimos escenas deleznables que ocurrieron en la embajada y aquí aprovechamos también para felicitar a nuestro cuerpo diplomático que actuó con enorme valentía”, añadió.

Cabe recordar que México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador tras el asalto registrado el pasado viernes en la Embajada mexicana, donde se maltrató al personal diplomático y se detuvo al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

Programas sociales y migración

Así mismo, la candidata presidencial reiteró que los programas sociales son un derecho que no pueden ser utilizados como condicionantes del voto.

Sobre la relación con Estados Unidos y el tema de la migración, Sheinbaum, declaró que la solución al problema de la migración es la cooperación internacional para el desarrollo de los países de Centro y Suramérica.

“Independientemente si gana el presidente Joe Biden o regresa Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos vamos a seguir insistiendo, y tiene que entenderse, no es poner muros, no es evitar la migración, sino que haya visas de trabajo y particularmente la inversión y el apoyo a los países de donde se expulsan personas, no por gusto, sino principalmente por necesidad”, expuso.

Además, se comprometió a que de ganar los comicios presidenciales el 2 de junio, habrá un mejor trato y apoyos a los migrantes en su paso por el territorio mexicano, ofreciendoles condiciones para que se queden a vivir con sus familias.