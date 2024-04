Lleva el mejor look a Coachella

Agencias

¿Estas buscando inspiración para tu outfit de Coachella? Los looks durante este festival son y siempre serán completamente icónicos. Sabemos que este año todos van al evento a ver a artistas como Lana del Rey, Tyler the Creator y Doja Cat, pero lo que todos estamos esperando, sin importar si vamos a asistir o no, es ver los looks que la celebridades usarán.

Y claro, se ha vuelto tradición que los looks del Coachella del año pasado se conviertan en la inspiración y los trend de este. Así que si todavía estás dudando qué look ponerte para Coachella, no te preocupes, nosotros te ayudamos con estos outfits icónicos del festival que se realiza en el Desierto de Colorado, en California, cada año.

ORION CARLOTO

Uno de los looks más virales del año pasado vino de la escritora y poeta Orion Carloto del célebre libro “Film for Her”. La influencer se ha solidificado como una de las “it girls” más populares de los últimos años gracias a la elegancia y trendiness que todos sus outfits tiene.

Con muchas celebridades optando por vestirse más cómodo y casual para asistir al festival, Orion logró verse completamente stylish con un sheer dress y botas largas. Un look fácil de copiar para este año, ya que todo lo sheer y transparente sigue súper de moda.

SELENA GOMEZ

Quién puede olvidar el icónico look que Selena Gomez usó para su presentación de “Taki Taki” en Coachella. La cantante lucía impresionante con un look completamente blanco, trenzas largas y joyería layered que le dio el toque final a su look.

MADELINE WHITE

Un look over the top sin dejar de verse impresionante fue el outfit de mariposa de la fashion influencer Madeline White. Con detalles impresionantes como sus mariposas en su pelo y un two piece outfit de estampado de mariposa, la influencer definitivamente fue la best dressed del Coachella del año pasado. Una idea para copiar este look sin que necesariamente quede idéntico es usar la inspo de las mariposas solo en el cabello.

ZENDAYA

Entre las sorpresas más grandes que nos trajo Coachella el año pasado fue la icónica entrada de Zendaya como la invitada sorpresa de Labyrinth. Aparte de lucirse con su voz, talento y stage presence, la estrella nos trajo un look simple, pero stylish, que servirá como inspo para quien sea que no quiera irse demasiado over the top, pero tener un outfit lindo para todas las fotos; ella usó un tank dress delgadito con knee high boots negras que le agregaron un toque más edgy a su outfit.

ALIX EARL

Obvio tenemos que poner a la it girl del momento, Alix Earl. Con unos pantalones sheer, un chaleco negro y unas mangas de net, la influencer nos mostró qué significa el estilo Coachella. Además, llevó el pelo chino, con ondas naturales, que pensamos será una gran tendencia este año.