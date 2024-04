Reportan tiroteo en una escuela secundaria de Dallas; hay una persona baleada

La policía de Dallas está respondiendo a un tiroteo en la escuela secundaria Wilmer-Hutchins, en que una persona habría recibido un disparo, de acuerdo con la cadena CBS. Hasta el momento no hay información sobre el estado de esa persona.

El Distrito Escolar Independiente de Dallas dijo que todos los estudiantes y el personal de la escuela secundaria están a salvo. El distrito escolar también pide que los padres se abstengan de venir al campus, ya que la escena aún está activa.

De acuerdo con medios locales, se mostró una fuerte presencia policial y de ambulancias fuera del campus. No hay información sobre un tirador. La escuela secundaria Wilmer-Hutchins está ubicada en el sureste de Dallas.

All students and team members are safe at Wilmer-Hutchins High School as we have initiated our safety protocol. Police are on site to ensure our school remains secure. At this time, we ask for everyone to refrain from coming to the campus, as we limit access inside. @WHHighSchool

— Dallas ISD (@dallasschools) April 12, 2024