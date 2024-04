Ambulantes reducen ventas

José del Carmen Perales Rodríguez / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- Comerciantes ambulantes del centro de la Ciudad atribuyeron la reducción de las ventas que actualmente registran, a la percepción de inseguridad que existe entre la población y que ha inhibido la presencia de consumidores en las últimas semanas.

Paulino Cortés Ixtatla, dirigente de la Unión de Puestos Fijos y Semifijos de esa zona de la Ciudad, comentó lo anterior y refirió que una muestra de esa situación es que desde antes que oscurezca baja la afluencia de clientes.

“Las personas ya no quieren venir a la zona centro de Victoria cuando comienza a oscurecer, por temor a la inseguridad que hay en ciertos sectores, eso ha impactado significativamente las ventas en las últimas semanas”, expuso.

Comentó que los comerciantes informales no han reducido su horario y continúan laborando como lo acostumbran, sin embargo, también es un hecho que en ese sector ya no hay clientes aún y cuando todavía no cae la noche

“La realidad es que estamos muy preocupados por el tema de seguridad, los compañeros casi no tienen ventas está muy flojo y consideramos que es algo que está relacionado con las situaciones de inseguridad que se han registrado”, apuntó.

En ese sentido, Cortés Ixtatla se refirió a la manifestación y protesta de los prestadores de servicio de entregas a domicilio, así como traslado de personas, debido a que han sido objeto de varios asaltos en algunas colonias de Victoria.

“La gente de las colonias ya no quiere venir al centro, por lo que hacemos un llamado respetuoso a las instituciones de seguridad, para que refuercen los patrullajes o mejoren su presencia las colonias más afectadas por la inseguridad, para evitar más afectación a la economía local”, concluyó.