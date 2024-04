Determinan orden que ocuparán partidos en las boletas

Staff ED

Cd. Victoria, Tam.- En sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), celebrada esta mañana del sábado 13 de abril, se aprobó el Acuerdo por el cual se determina el orden que ocuparán los emblemas de los partidos políticos en las boletas y documentación electoral, así como los diversos sistemas que se utilizarán en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.

Al hacer uso de la voz, el Consejero Eliseo García González, quien preside la Comisión de Organización Electoral del Instituto, explicó sobre el criterio de la presentación de los emblemas en las boletas electorales, documentación electoral y sistemas, destacando la posición del Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo, en el que ambos institutos políticos comparten la misma fecha de registro, por lo que el orden que deberán tener los emblemas de los partidos políticos en las boletas, será el siguiente:

1. Partido Acción Nacional

2. Partido Revolucionario Institucional

3. Partido de la Revolución Democrática

4. Partido del Trabajo

5. Partido Verde Ecologista de México

6. Movimiento Ciudadano

7. Morena

Por otro lado, para el caso de los emblemas de las candidaturas independientes, su posición será la inmediata posterior a la de los partidos políticos y en el caso de que en un distrito local o municipio se postulen dos o más candidaturas independientes, ocupará la primera posición aquella que haya presentado su manifestación de intención en primer lugar.

Refirió el Consejero García González, que en el caso de las boletas de diputaciones, de presentarse una situación en que un partido no postule una fórmula de mayoría relativa, pero si una lista de representación proporcional, se establece que por el frente de la boleta aparecerá únicamente el emblema del partido, mientras que por el reverso de la boleta aparecerá la lista de representación proporcional. Y en el caso de las boletas de ayuntamiento, se establece que no se incorporará el emblema del partido político que no participe en dicha elección, realizándose el corrimiento de los demás emblemas en la boleta.

En esta sesión realizada de manera presencial, se aprobó además el Acuerdo por el cual se autoriza a los consejos distritales y municipales para realizar sesiones y reuniones de trabajo en modalidad virtual, en el Proceso Electoral Local Ordinario 2023-2024.