Respalda Corte etiquetado de alimentos preenvasados

José del Carmen Perales Rodríguez / El Diario Mx

Cd. Victoria, Tam.- La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de reiterar la constitucionalidad de las disposiciones que regulan el etiquetado frontal para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, protege el derecho a la salud de la población aseguró la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

La dependencia, explicó que de esta forma se respalda la indicación para que los productos que excedan los límites máximos de contenido energético, azúcares añadidos, grasas saturadas, sodio y demás nutrimentos críticos e ingredientes establecidos en la norma sanitaria.

Etiquetado cumple un fin

La Comisión expuso que la determinación de la Corte de que el etiquetado frontal cumple un fin constitucionalmente válido, al inhibir o desincentivar el consumo de ciertos alimentos para evitar enfermedades crónicas no transmisibles.

De igual forma contribuye a hacer efectivo el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, así como proteger el derecho a la salud de la población, al determinar que esta medida no viola los principios de igualdad, de no discriminación y de equidad.

Asimismo, confirma que el etiquetado no favorece a otros sectores, industrias y productos del comercio, en virtud de que los productos procesados y ultraprocesados no son iguales a los alimentos y las bebidas no alcohólicas expendidos a granel y envasados en punto de venta.

Etiquetado muestra información comercial y sanitaria

La Cofepris detalló que el etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, de fabricación nacional o extranjera, que se comercialicen en México, muestra la información comercial y sanitaria que deben contener dichos productos.

De acuerdo con la norma, el etiquetado se integra por cinco sellos que, de manera clara, sencilla y visible indican cuando un producto contiene exceso de nutrimentos e ingredientes críticos como: calorías, grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sodio.

También, puntualiza Cofepris, incluye dos leyendas precautorias sobre contenido de cafeína y edulcorantes, no recomendables para consumo en niñas y niños.