Ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rajar: Graciela Villarreal tras atentado en NL

Luego del ataque armado que sufrió en un evento de campaña, la candidata del PVEM-Morena a la alcaldía de El Carmen, Nuevo León, Graciela Villarreal, aseguró que está viva de milagro y que no se doblegará y no dejará la contienda.

No podemos permitir bajo ninguna circunstancia que peligre la vida de una mujer más en el estado de Nuevo León, ni en México, ni en ninguna parte del mundo es por eso que les manifiesto mis ganas de luchar por defender a esta comunidad… Ello con su apoyo y confianza en estas elecciones, no me doblegaré ante estos hechos y no permitiré que los mismos me minen y lucharé incansablemente por lograr este proyecto”, dijo este lunes en entrevista con medios.