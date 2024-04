Esteban Andrada espera disculpa en persona de Nahuel Guzmán

El portero de Rayados, Esteban Andrada, quien fue víctima del arquero de Tigres, Nahuel Guzmán, en el Clásico Regio, al ser apuntado con un láser por el Patón desde el palco del BBVA, habló sobre esta polémica de la cual se espera un castigo para el jugador felino.

Andrada indicó que se sorprendió al saber que era Nahuel el responsable y señaló que a pesar de que el Patón se disculpó por mensaje de celular y en redes sociales, espera lo haga en persona.

“Me sorprendió, somos colegas de la misma profesión, y bueno si te gusta provocar, ¡bancátela! y nada, después me dijeron que fue él y bueno, nada, fue la reacción después del partido y nada más… sí (se disculpó) me mandó mensaje, que me lo pida personalmente y seguramente se lo voy a aceptar”.