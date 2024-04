CIUDAD DE MÉXICO, abril 16 (Agencias)

El París Saint-Germain logró su objetivo: remontar al Barcelona y clasificarse a las Semifinales de la UEFA Champions League, torneo que el conjunto francés sueña con conquistar por primera vez en su historia.

Ousmane Dembélé, Vítor Ferreira y Kylian Mbappé fueron los héroes del triunfo por 4-1 que el PSG consiguió en la cancha del Olímpico de Montjuïc.

Los culés no supieron manejar la presión ni el marcador, pues pese a que fueron los encargados de romper el 0-0 gracias al gol de Raphinha, jugaron la mayoría del encuentro con diez elementos tras la expulsión de Ronald Araujo al minuto 29.

El equipo catalán, que encadena el quinto año sin acabar entre los cuatro mejores de Europa, se avanzó en el minuto 12 gracias al balón que llegó a Lamine Yamal, que se escurrió por la banda derecha y dejó en la cuneta a Nuno Mendes. Levantó la cabeza, miró en el área y filtró un centró preciso que Raphinha remató casi sin querer desde dentro del área (1-0, min.12). El gol dio aire al Barcelona, que fue capaz de plantarse al campo del PSG con más asiduidad. Y, en esas, Lewandowski gozó de una ocasión clara para ampliar la ventaja.

También Mbappé para empatar, pero Ter Stegen lo evitó. Y cuando el equipo blaugrana parecía tener el partido controlado, Araujo erró en la salida de balón, Barcola le ganó la espalda, y cuando ya encaraba la portería de Ter Stegen fue derribado por el uruguayo. El colegiado no lo dudó y expulsó con roja directa al defensa azulgrana (min.29).

La expulsión obligó a Xavi a sacrificar a Lamine Yamal, protagonista de la asistencia del gol, y dar entrada a Íñigo Martínez.

No tardó diez minutos el equipo de Luis Enrique en empatar el partido. Barcola, el delantero más destacado de los franceses en el primer tiempo, trazó un centro que no remató por poco Mbappé, pero que sí empaló Dembélé, abucheado por Montjuïc, con un derechazo que se coló por la escuadra. Era el tercer gol de la temporada del exblaugrana, dos de ellos contra su exequipo.

A la tercera oportunidad, no perdonó Vitinha, que como Dembélé también marcó en la ida. La acción llegó tras un saque de esquina mal defendido por el Barça. El centrocampista se inventó un golpeo cruzado desde la frontal para superar a Ter Stegen (1-2, min.54). Otro error infantil condenó al Barcelona. Esta vez fue Cancelo, quien derribó a Dembélé en su intención de robarle el balón al borde del área. No dudó el colegiado en pitar los once metros y Mbappé, desaparecido en la ida, le dio la vuelta a la eliminatoria en un santiamén (1-3, min.61).

Se le escurría la eliminatoria al Barcelona, pero con ventaja en el marcador, su rival especuló algo con el balón. Agotados por el esfuerzo, los locales esperaban su momento en alguna llegada. Se inventó una ocasión Lewandowski, que obligó a lucirse a Donnarumma, y Raphinha avisó con una cabalgada que solo le faltó finalizarla con precisión y así terminó el sueño europeo de los locales.