Fallece el reconocido actor Vincent Friell, a los 64 años

Agencias.- El reconocido actor Vincent Friell, famoso por su trabajo en películas como “Restless Natives” y “Trainspotting”, falleció a los 64 años de edad, así lo informó su agente.

Famoso por su trabajo en ‘Trainspotting’

A través de las redes sociales sus seguidores, compañeros y amigos se despidieron de él. El director de cine Carter Ferguson, con quien trabajó en “Fast Romance”, aseguró que era «un tipo encantador, divertido y con talento».

El actor escocés también apareció en “The Angel’s Share”, así como en series de televisión como Still Game y Rab C Nesbitt.

Ha sido una gran conmoción su fallecimiento para sus muchos amigos y compañeros de trabajo. Lo que es un hecho, es que Friell era muy respetado en el medio, no sólo como actor, sino como ser humano divertido, sensible y cariñoso», comentó Ian Pattison, creador de “Rab C. Nesbitt”, una comedia de 1992 en la que apareció Friell.

¿Cuál fue la causa de su muerte?

Hasta ahora las causas de su fallecimiento no han sido reveladas; sin embargo, sus seres más cercanos lamentaron su partida.

Claire Murray, su agente, sostuvo: «Fue un actor enormemente respetado en la comunidad escocesa del teatro, la televisión y el cine… Ha habido una avalancha de amor por parte de actores, directores, guionistas, creativos y equipo que admiraban su trabajo como actor dotado y le querían como un amigo gentil, amable y cariñoso, con un ingenio y un humor fantásticos”.

Entre sus trabajos más destacados podemos mencionar:

Trainspotting (1996), The Angels’ Share, Rab C. Nesbit, Taggart, Still Game y Being Victor, entre otras.