Fernando Ortiz habla sobre polémica de Nahuel Guzmán

Pese a no querer opinar sobre la polémica de Nahuel Guzmán, el arquero de Tigres quien fue captado molestando a los jugadores de Rayados de Monterrey con un láser , Fernando Ortiz, técnico de Monterrey, indicó que hay que “hacerse responsable”.

Las declaraciones de Fernando Ortiz

“Es un tema que no me compete (Nahuel Guzmán). No voy a opinar algo que no tengo ni la mínima voz para poder opinar. No soy el encargado tampoco. Tendrán que trabajar la gente adecuada y especializada en ese sentido. Me enfoco en mi equipo” señaló.

“No importa quién lo haya hecho y dónde lo haya hecho, hay que hacerse responsable y tratar de armar y formar una liga más bonita, por decir un nombre, pero de mi parte no tengo más nada que decir con respecto a eso”, confesó el técnico de Monterrey.

No han dictado sanción

Por su parte, el organismo disciplinario aun no dicta la sanción ni al arquero, ni al técnico de los Tigres, Robert Dante Siboldi, quién junto a Javier Aquino, salieron expulsados al término del cotejo.

Mientras tanto, Fernando Ortiz está consciente de una posible sanción a su arquero, Esteban Andrada, quien reaccionó con una historia en Instagram malsonante hacia el «Patón», la cual terminó por borrar minutos más tarde.

“¿Por las redes sociales? Si habrá un castigo, Andrada será responsable de la situación. Ya es una persona adulta de lo que escribe y no lo deja de escribir”, apuntó.