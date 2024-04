Alimenta tu autoestima

Agencias

Puedes leer libros para trabajar tu autoestima, para aumentar la seguridad en ti mismo y para inspirarte, motivarte y seguir esforzándote para crecer, mejorar desarrollar tus habilidades y aprender a confiar en ti mismo, en tus instintos y en tu valor.

Cuando se trata de autoestima y seguridad, hay muy buenas películas que tocan el tema y que pueden inspirarte, pero también hay libros perfectos, de ficción y de no ficción, que vale la pena conocer (y que probablemente vas a querer leer más de una vez).

1.- KEEP GOING: 10 WAYS TO STAY CREATIVE IN GOOD TIMES AND BAD

Autor: Austin Kleon

Este libro no es solo para temas de creatividad, sino que está lleno de buenos consejos para que aprendas a levantarte después de caer, para que sigas esforzándote, para que creas en ti mismo y para que puedas superar los malos momentos. Es una guía con diez consejos fáciles que puedes aplicar todos los días para conectar contigo mismo, y para disfrutar más de los procesos, de tu vida y de tu rutina.

2.- NOTHING TO SEE HERE

Autor: Kevin Wilson

Este libro es de ficción y cuenta una historia peculiar que, en el fondo, habla sobre lo importante que es no escondernos, comprendernos a nosotros mismos y aceptar las cosas que nos hacen diferentes. La historia sigue a una mujer que es contratada para cuidar de dos niños que son hijos de un político. Al conocerlos, ella descubre que los niños tienen una combustión espontánea y se convierten en bolas de fuego cuando se enojan, se irritan o se emocionan, así que ella debe enseñarles a controlar esa habilidad, mientras descubre su propio propósito en la vida.

3.- EL PODER DEL PENSAMIENTO POSITIVO

Autor: Norman Vincent Peale

El libro es una guía para aprender a conseguir lo que quieres, creer en ti mismo, evitar que las preocupaciones te controlen, hacerte responsable de tu propia vida y tener un mejor diálogo interno y una mentalidad más positiva, que no solo te va a ayudar con temas de autoestima y seguridad, también puede ayudarte a ser más exitoso en diferentes mareas de la vida.

4.- THE MIDNIGHT LIBRARY

Autor: Matt Haig

Matt Haig tiene varios libros con historias existencialistas y que exploran las crisis, dudas y situaciones a las que todos nos enfrentamos en la vida real. Esta es una historia que nos enseña que nada es perfecto y que somos exactamente lo que debemos ser. La historia comienza con una mujer que quiere acabar con su propia vida, pero esto la lleva a quedar atrapada en una misteriosa biblioteca, donde cada libro es una versión distinta de su vida.

5.- THE GIFTS OF IMPERFECTION

Autor: Brené Brown

Este libro es un bestseller famoso en temas de autoaceptación, confianza en uno mismo y autoestima. En este libro recomendado por el New York Times, Brown habla sobre la autoaceptación y sobre lo que podemos hacer para descubrir nuestro propio valor y fortalezas, entendiendo que las imperfecciones pueden ser también algo positivo y que siempre podemos crecer y cambiar. Es una especie de libro de autoayuda, pero que está lleno de sabiduría y buenos consejos que vienen de una experta.