Agencias

El nuevo álbum de Taylor Swift, “The Tortured Poets Department”, ya hizo su estreno oficial. Sin embargo, desde antes de su lanzamiento (este viernes 19 de abril) la cantante estuvo anticipando su llegada con muchos easter eggs y noticias sobre lo que tenía preparado.

EL TRACKLIST DE THE TORTURED POETS DEPARTMENT

Días después de dar la noticia del lanzamiento de su nuevo álbum, en nada más y nada menos que el escenario de los Grammys, Swift compartió la lista de canciones que vendrían en el disco. El tracklist incluye 17 canciones nuevas, incluyendo una bonus track titulada “The Manuscript”.

Todos los fans estuvieron especialmente atentos a la canción número 5, “So Long, London”, ya que según Swifties, la quinta pista de cada álbum siempre es la canción más emocional o vulnerable, así que ¿podría esta canción ser la más íntima en cuanto a su exnovio, el actor Joe Alwyn (que sí, vive en Londres)?

EL TRACKLIST COMPLETO

“Fortnight” (feat. Post Malone)

“The Tortured Poets Department”

“My Boy Only Breaks His Favorite Toys”

“Down Bad”

“So Long, London”

“But Daddy I Love Him”

“Fresh Out the Slammer”

“Florida!!!” (feat. Florence + The Machine)

“Guilty as Sin?”

“Who’s Afraid of Little Old Me?”

“I Can Fix Him (No Really I Can)”

“LOML”

“I Can Do It With a Broken Heart”

“The Smallest Man Who Ever Lived”

“The Alchemy”

“Clara Bow”

Bonus Track: “The Manuscript”

LOS COLABORADORES

Mientras que Taylor tendrá dos canciones en este álbum que escribió ella completamente por su cuenta: “Who’s Afraid of Little Old Me?” y “My Boy Only Breaks His Favorite Toys”, tenemos otras colaboraciones emocionantes y sorprendentes en este álbum.

En un post compartido por Swift en Instagram dejó ver colaboraciones con Post Malone en la canción “Fortnight” y otra con Florence + The Machine en la canción “Florida!!!”. El colaborador de toda la vida de TayTay, Jack Antonoff, también está en los créditos en seis de los 17 temas incluidos en el material.

SPECIAL EDITIONS DEL ÁLBUM

Cuando se anunció “The Tortured Poets Department”, Swift también reveló el arte del álbum. Días después, Taylor compartió una foto en blanco y negro de una edición especial del álbum que incluirá la bonus track exclusiva “The Albatross”. La segunda imagen mostraba las palabras “¿Se me permite llorar?” sobre otra imagen en blanco y negro. La última imagen para otra edición del álbum, que tiene la bonus track: “The Black Dog” tenía la descripción: “Los viejos hábitos mueren gritando…”

LOS “5 STAGES OF HEARTBREAK PLAYLISTS”

Antes del lanzamiento, Taylor hizo cinco playlists personalizadas para Apple Music que representan cinco etapas de un corazón roto, las cuales lanzó a principios de abril. Cada playlist incluía un mensaje de Swift explicando la mezcla, con canciones de su catálogo organizadas temáticamente por las etapas del duelo.

EL PRIMER MUSIC VIDEO DE ESTA ERA

Como última noticia tenemos el cronograma asociado con el lanzamiento de “The Tortured Poets Department”. Taylor publicó un video animado donde podemos ver un tablero de corcho con un calendario que enseña el 19 de abril y dice: “Día de lanzamiento de The Tortured Poets Department” y “¡¡Lanzamiento de video musical a las 8 p.m.!!”