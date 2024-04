Las últimas palabras de Noe Ramos

Minutos antes del inaceptable e inexplicable crimen del candidato a la reelección de El Mante por la coalición «Fuerza y Corazón por Tamaulipas», Noe Ramos Ferretiz, realizó la última trasmisión en sus redes sociales.

Mientras desayunaba los tamales que los vecinos de la colonia Azucarera prepararon para recibirlo, hizo un pequeño «en vivo» en su página oficial de Facebook, donde se dijo motivado para seguir trabajando en favor de los manteses.

El video tiene una duración de un minuto con 20 segundos; fueron sus últimas palabras.

«Agradecerles a todos, aquí estamos comiendo unos tamalitos que me invitaron, es una tradición en El Mante, algo de lo cual me motiva, para mi es algo muy especial que la gente, me de un vaso de agua, me invite un taco».

Y mientras seguía el itinerario en su quinto día de campaña en busca de la reelección del municipio cañero, afuera lo esperaba el asesino con un arma blanca, para acabar con su vida.

A plena luz del día, en medio de un acto proselitista, un sujeto se acercó al candidato, lo apuñaló hasta causarle la muerte, y tuvo además, el tiempo para huir del lugar, sin que hasta ahora se haya dado con su paradero.

«Eso me motiva a seguir trabajando, para hacer las cosas mejores, que no les quede la menor duda, voy

a seguir trabajando, les pido la confianza, no los voy a defraudar», fueron las últimas palabras que envió al pueblo mantense, Noé Ramos Ferretiz.

El cuerpo del alcalde con licencia quedó tirado en una banqueta en medio de un charco de sangre, y a vista de un sinnúmero de vecinos que habían salido a brindarle su apoyo, y acompañarlo en el recorrido por ese sector.

Las primeras versiones de la Fiscalía General del Estado, apuntan a que un solo sujeto acabó con la vida del presidente con licencia, con una arma blanca. Pero las interrogantes de propios y extraños son demasiadas.

La institución ya cuenta con las características físicas y la vestimenta que portaba el presunto asesino a la hora del artero crimen; a esta hora del día lo buscan por todo el municipio.

En tanto, la población mantense se encuentra consternada e indignada por el sangriento deceso de Ramos Ferretiz y a manera de protesta ya realizan bloqueos con banderas manchadas con la sangre del candidato.

Noé Ramos Ferretiz, fue alcalde de El Mante en periodo del 2021 al 2024; recientemente pidió licencia para contender por la reelección. De profesión Arquitecto, casado con Sheyla Palacios, el panista aparecía como puntero en algunas encuestas

Descansa en paz, Noé Ramos Ferretiz.