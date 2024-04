Museos que deberías visitar

Agencias

La Ciudad de México es un lugar rico en cultura y arte, pero también alberga algunos museos únicos que desafían las expectativas convencionales. Estos recintos no solo exhiben obras de arte, historia o ciencia, sino que también ofrecen experiencias inusuales y, a veces, misteriosas.

Desde objetos cotidianos hasta artefactos siniestros, cada uno ofrece una mirada única a aspectos poco convencionales de la historia y la cultura mexicana. Aquí están los cinco museos más extraños y misteriosos que puedes encontrar en la Capital del país.

MUSEO DEL ENERVANTE (MUNAEN):

Este museo, ubicado en la sede de la Secretaría de la Defensa Nacional, ofrece una mirada única al mundo del narcotráfico y la lucha contra las drogas en México. Exhibe objetos confiscados a cárteles de la droga, así como información sobre la historia y los efectos de las drogas ilícitas.

Es una ventana a un mundo oscuro y peligroso que normalmente está fuera de la vista del público. Está ubicado en la Av. Industria Militar, Lomas de Sotelo, Secretaría de la Defensa Nacional, Miguel Hidalgo; necesitas realizar una solicitud a la Secretaría de la Defensa Nacional para realizar una visita.

MUSEO DE LA TORTURA (MUTEM):

Adéntrate en el oscuro pasado de la humanidad en este museo que exhibe una colección de instrumentos de tortura utilizados a lo largo de la historia. Desde la Inquisición hasta métodos de tortura modernos, el MUTEM presenta una visión impactante de la crueldad humana y la capacidad de infligir sufrimiento.

Aunque perturbador, este museo ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la historia y los derechos humanos. Está ubicado en C. de Tacuba 76, Centro Histórico de la Cdmx y tiene un horario de martes a jueves de 10:00 am a 6:00 pm; su costo es de 60 pesos.

MUSEO DEL OBJETO (MODO):

Situado en la colonia Roma, el MODO es un museo dedicado a exhibir objetos cotidianos y ordinarios que han adquirido un significado especial a lo largo del tiempo. Desde juguetes antiguos hasta envases de productos de consumo, cada objeto cuenta una historia intrigante sobre la vida y la cultura mexicana.

Este museo es fascinante porque convierte lo común en extraordinario. La dirección es Colima 145, Cuauhtémoc, Roma Nte., tiene un horario de martes a jueves de 10:00 am a 6:00 pm y el precio de la entrada es de 60 pesos.

MUSEO RIPLEY

También conocido como “Ripley’s Believe It or Not! Ciudad de México”, es una sucursal del famoso museo que exhibe una amplia variedad de objetos y fenómenos extraños. El museo forma parte de la franquicia “Ripley’s Believe It or Not!”, fundada por el explorador y coleccionista Robert Ripley.

En el Museo de Ripley, los visitantes pueden encontrar una colección diversa de curiosidades, rarezas y artefactos sorprendentes, que van desde animales deformes y rarezas naturales hasta artefactos históricos y obras de arte poco convencionales.

Entre las exhibiciones más destacadas se encuentran esqueletos humanos y animales inusuales, obras de arte hechas de materiales extraños, objetos con formas raras, y mucho más. Está ubicado en Londres 4, Juárez, Cuauhtémoc, Cdmx con horario de lunes a viernes de 11:00 a.m a 7:00 p.m y un precio de entrada de 60 pesos.

MUSEO DE LA MEDICINA MEXICANA (MUMEDI):

Situado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, este museo explora la historia de la medicina en México a través de una colección de artefactos médicos, instrumentos quirúrgicos antiguos y obras de arte relacionadas con la salud y el cuerpo humano e incluso fetos humanos.

Desde curas tradicionales hasta prácticas médicas contemporáneas, el MUMEDI ofrece una visión fascinante y a veces inquietante de la medicina a lo largo de los siglos. Dirección: República de Brasil 33, Centro Histórico de la Ciudad de México, Centro, Cuauhtémoc; puedes visitarlo de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas. Cuesta 60 pesos.