No se perjudicará a trabajadores con reforma a pensiones, es mentira: AMLO

Agencias.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que su Gobierno no perjudicará a los trabajadores con la reforma a las pensiones, reforma que se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados.

No perjudicará a trabajadores

El mandatario criticó a medios de comunicación y periodistas por “ser mentirosos” sobre esta reforma que pretende su Gobierno.

López Obrador indicó que se informará sobre las Afores, y todo quedará completamente claro, aún con todas las mentiras que el bloque conservador ha dicho y no van a dejar de estar diciendo, en relación a que se robaran las Afores.

“O nos robamos las Afores, o vamos a expropiarlas, o a confiscarlas, nada de eso, al contrario, esta reforma es para beneficiar a los trabajadores no para perjudicarlos, no estamos aquí nosotros para perjudicar a los trabajadores, estamos aquí para beneficiar a los trabajadores, así de claro”, declaró.

El jefe del Ejecutivo federal mencionó que “los que roban son otros, no están aquí (en el Gobierno de la 4T)”, no somos nosotros, para que empecemos a respetarnos, no somos iguales”

“Si no se corrige lo que hicieron mal y de manera injusta los anteriores Gobiernos, entonces les iría muy mal a quienes se pensionaran en el futuro, por eso les vamos a explicar bien. Hay términos que se deben de aclarar”, externó.

“Va a tener siempre el derecho, siempre, a reclamarlo, no pierde el derecho, esa es la clave de todo, por eso nadie ser puede robar la pensión, porque queda a salvo el derecho del trabajador, para que en cualquier circunstancia reclama su dinero, nada más que ese dinero que no se reclama, por ley, lo debe de cuidar el IMSS y no las Afores, que deben de entregar ese dinero no reclamado al Seguro Social, para que sea el custodio y el que garantice que si el trabajador reclama esa pensión s le entregue”, indicó.

Señaló que no quieren entregar al IMSS las pensiones no reclamadas y que ellos las están administrando, eso es lo que pasa.

Estas declaraciones surgen en medio de la discusión de una propuesta en la Cámara de Diputados plantea la creación de un fondo de pensiones que recibiría, de inicio, 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas en las administradoras de fondos para el retiro (Afores).

Esta propuesta tiene como finalidad otorgar una tasa de reemplazo del 100 por ciento a los mexicanos que entraron a la formalidad a partir de 1997 al momento de jubilarse, con tope de 17 mil pesos mensuales, a propuesta del presidente de México.

☀️ También te puede interesar: Desaparecen alcaldesa de Oaxaca y su esposo

México cuenta con un modelo de ahorro individual desde hace 30 años, como en Bolivia, Chile, El Salvador y República Dominicana en Latinoamérica.

En México se tiene como requisito para la jubilación los 65 años, similar a la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un reporte de Novaster indica que México se ubica con una tasa de reemplazo del 15 por ciento frente a una media del 18.4 % de la OCDE.

Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, aseguró que solo se tomarán recursos de cuentas inactivas, lo que significa que “de ninguna manera se tomarán recursos de los trabajadores”.

“El presidente ha dejado claro que no se van a tomar recursos de las pensiones, nunca ha sido ese el espíritu”, dijo.