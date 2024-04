Día del circo… que nunca se acabe el arte circense

Patricia Azuara / El Diario MX

Cd. Victoria, Tam.- El circo es una tradición muy antigua que, de acuerdo a los estudiosos de la materia, se remonta hace muchos siglos atrás en Mesopotamia. En este lugar se han encontrado algunas pinturas que datan del año 2,040 a.C donde se pueden ver figuras de acróbatas.

El Día Mundial del Circo se celebra el tercer sábado del mes de abril. Es una efeméride promovida por la Federation Mondiale du Cirque, que busca reconocer, preservar y promover el valor del circo y su aportación cultural.

Durante la Edad Media el circo adquirió mayor popularidad. La gente podía disfrutar de espectáculos bufonescos, pero esto representaba ciertos riesgos para sus organizadores. Fue durante el Renacimiento que estas compañías pudieron funcionar con mayor seguridad y de manera legal.

A mediados del siglo 18 tuvo mayor auge y hoy, gracias al inglés Philip Astley podemos disfrutar de un circo moderno, ya que él sentó las bases cuando empezó a mostrar otras representaciones como acrobacias y bailarines y para darle un toque de humor, introdujo la figura del payaso.

A principios del siglo 19 aparecen otras figuras circenses como los llamados «Espectáculos de Fenómenos», donde aparecían personas con algunas deformidades. El personaje más famoso de esa época fue el «hombre elefante», quién ganó fama, al punto que su historia fue contada por la industria del cine.

«WILLY EL DE LA NARIZ ROJA»: QUE NO SE PIERDA LA TRADICIÓN DEL CIRCO

Para Raúl Iván Castaño Olave «Willy jr», nacer, crecer y vivir en una carpa de circo es un privilegio que lo llena de orgullo. Este arte es increíble, divertido, pero además, dijo, muy interesante.

Hijo de padres circenses, Willy Jr. se dedica al noble y difícil oficio de hacer reír; es payaso, igual que su papá

«Haber nacido, crecido y vivir en una carpa para mí como te lo digo, es como un orgullo me siento privilegiado porque es un lugar en el que no todo mundo, nace no todo mundo pertenece a esta vida».

«Haber nacido aquí, que Dios me hubiera dado la oportunidad de de ser uno de ellos, para mí es increíble, es muy divertido es muy muy interesante, aparte de orgulloso por llevar una tradición familiar».

«Siempre es un peso llevar una tradición familiar y sentirse orgulloso es inevitable de ser privilegiado por haber nacido y estar viviendo una vida increíble».

«Aparte de orgulloso por seguir la tradición de mi familia y esperando en un futuro también las siguientes generaciones de mi familia siguen la tradición que pues cada uno de los integrantes de mi familia vamos vamos portando con mucho orgullo».

EL LLAMADO

En entevista, Willy Jr. pidió a los padres de familia, inculcar a los menores la sana convivencia y diversión de los circos.

«Reiterarle al público creo que te lo he dicho en todas las entrevistas que hemos hecho, es la invitación al público a que no pierdan la tradición de vivir una función de circo en familia».

«Siempre lo digo, cada vez que tengo la oportunidad el circo es una de las de las actividades familiares, vaya es una actividad en la que todavía puede asistir toda la familia, teatros, cines».

«El circo sigue siendo para toda la familia, se divierte toda la familia del más grande al más pequeño entonces hacer la invitación al público que si hay un circo cerca de su colonia de su ciudad de su casa lo visite».

«Y que no pierdan esa bonita tradición yo creo que todos, la mayor parte de los adultos tenemos algún recuerdo en el circo que nos llevaban nuestros papás nuestros abuelos y creo que es algo que no se debe de perder seguir manteniendo esa tradición con nuestros hijos o nietos incluso».