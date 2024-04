Evacuan un aeropuerto en Dinamarca tras amenaza de bomba

El aeropuerto de Billund, en el centro de Dinamarca, fue evacuado este sábado tras recibir una amenaza de bomba, anunció la policía danesa, que detuvo a un hombre.

Ningún vuelo está despegando ni aterrizando y aún no se ha dado hora para la reanudación de los viajes, añadió. En su página web, el aeropuerto menciona varios vuelos cancelados que debían salir a primera hora de la tarde, con destino a Ámsterdam, Fráncfort y Barcelona.

La policía abrió una investigación para saber si hay un vínculo entre esta amenaza de bomba y la explosión de un cajero automático en Billund que ocurrió sobre las 04:00 de la mañana (local) este sábado. El aeropuerto de Billund, el segundo de Dinamarca, se sitúa cerca del fabricante del juego Lego y del parque temático Legoland.

A full evacuation is underway at Denmark's 🇩🇰 Billund Airport on Saturday after a bomb threat

Both travelers and staff have been asked to leave the terminal building

One man was arrestedhttps://t.co/Ea69R5FmFN https://t.co/5a6gNZX6MW pic.twitter.com/Yf1Na8N09h

— Saad Abedine (@SaadAbedine) April 20, 2024